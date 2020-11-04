Koronavirüs tedbirleri kapsamında hangi işletmeler kapanacak, saat kaçta kapanacak? Yasak hangi işletmeleri kapsıyor?

Koronavirüs tedbirleri geliyor mu? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs önlemleri genelgesi, İçişleri Bakanlığı'nda 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre, restoran, kahvehane, kuaför, nikah salonu, sinema, hamam, internet salonu gibi iş yerleri belirli saatlere kadar açık kalacak. Peki, hangi iş yerleri kapanacak?