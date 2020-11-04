Koronavirüs tedbirleri kapsamında hangi işletmeler kapanacak, saat kaçta kapanacak? Yasak hangi işletmeleri kapsıyor?
Koronavirüs tedbirleri geliyor mu? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs önlemleri genelgesi, İçişleri Bakanlığı'nda 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre, restoran, kahvehane, kuaför, nikah salonu, sinema, hamam, internet salonu gibi iş yerleri belirli saatlere kadar açık kalacak. Peki, hangi iş yerleri kapanacak?
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi çerçevesinde yeni genelge yayımlayan Sağlık Bakanlığı, alınacak yeni önlemleri ve uygulanacak yasakları duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında alınan söz konusu kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderildi.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPANACAK İŞLETMELER
- Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri,
- Nikah/düğün salonları,
- Halı sahalar ve spor salonları,
- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları,
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler.
İŞ YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Yayımlanan genelgede belirtilen iş yerleri alınan kararla saat 22.00'de kapanacak. Kurallara uymayan işletmelere de 4 Kasım'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.