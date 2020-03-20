Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

Çorum'da Diyanet İşleri Başkanlığının tedbir kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, cuma namazı kılmak için Ulu Cami'ye geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı için gelen vatandaşlarla caminin kapalı olduğu, diğer vakitlerde ise bireysel olarak yeniden ibadete açılacağı bilgisini paylaştı.

Cuma namazı nedeniyle kentte sela okunmazken, öğle ezanının ardından minareden, "Aziz milletimizin dikkatine. Ev veya iş yerinizde öğle namazınızı kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun." anonsu yapıldı.

Cuma namazı için camiye gelen Hüseyin Topal ise camilerin cuma namazına kapatıldığından haberi olmadığını belirterek, "Cuma namazı kılmak için geldim ancak virüs nedeniyle kapatılmış. Faydalı olacağını düşünüyorum. Faydalı olmayan bir kararı devletimiz almaz." dedi.

Tokat

Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi doğrultusunda cuma namazına ara verilmesi kararı gereğince Tokat'ta camilere uyarı yazıları asıldı.

Kentin tarihi camilerinden Ali Paşa Camisi'nin kapısına da yetkililer tarafından, "Koronavirüs sebebiyle camimiz cuma ve cumartesi günleri kapalıdır." yazısı asıldı.

Camide namaz kılmak için gelenler, yazıyı okuduktan sonra geri döndü.

İl Müftülüğünce de kentte, camilerin cemaatle namaza kapalı olduğu anonsu yaptırıldı.

Amasya

Amasya'da Sultan Beyazıt Camisi'ne gelenler, caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Öğle ezanının ardından minareden, cuma namazı yerine ev veya iş yerlerinde öğle namazının kılınabileceğine dair anons yapıldı.

Camiye gelenlerden Mehmet Yılmaz, cuma namazını kılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak sağlık için bunun gerekliliğinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Devletin aldığı önlemleri desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, "İnşallah tez zamanda bu bela milletimiz, ülkemiz üzerinden gider" diye konuştu.

Kastamonu'da da cuma namazı kılmak amacıyla tarihi Nasrullah Camisi'ne gelen bazı vatandaşlar, camilerin kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Kaynak: AA