Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya ve Çankırı'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya ve Çankırı'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Samsun ve ilçelerinde toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon sürüyor.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği ilçede cuma günleri kurulan canlı hayvan pazarının geçici süre kapatıldığı duyuruldu.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesince şehirler arası otobüs terminali ile yolcu otobüsleri dezenfekte edildi.

Ekipler tarafından ayrıca GMG Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri ve takım otobüsünde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Cide Belediyesi ekipleri de ilçede vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Toplum Sağlığı Merkezi ve Belediyenin zabıta ekipleri tarafından ilçe girişinde şehirler arası otobüsler durdurularak vatandaşlara koronavirüsle mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilip, yolcuların ateşi ölçüldü.

Amasya

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu kurum ve kuruluşları, halk minibüsleri, ATM'ler ve park gibi alanların ardından taksilerde de dezenfeksiyon yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, düzenli yaptıkları dezenfeksiyona, kısa aralıklarla devam edeceklerini bildirdi.

Çorum

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Erol Olçok Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Öte yandan, kentte koronavirüse karşı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerince Çorum Ziraat Odası, İl Meteoroloji Müdürlüğü, PTT İl Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü, Ahi Evran Kooperatifi hizmet binaları, İl Jandarma Komutanlığı Akıncı Kışlası, Buhara Kültür Merkezi ve İkbal Gençlik Merkezinin dezenfeksiyonu tamamlandı.

Belediye Başkanı Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında nikahların törensiz ve 2 şahitle kıyılacağını bildirdi.

Yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün karantina sürecini tamamlamadan nikah taleplerinin kabul edilmeyeceğini belirten Aşgın, "Nikahlarını ertelemek isteyen çiftlerimize de yeni gün verme ve ücret iadesi konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Aşgın, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediyeden alacağı bulunan kişi ve kurumlara 5 milyon lira ödeme yaptıklarını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül de salgın dolayısıyla Çorum, Alacahöyük ve Boğazkale müzelerinin geçici süreyle ziyarete kapatıldığını bildirdi.

Şengül, açıklamasında, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığımıza bağlı tüm müze ve ören yerleri 30 Mart'a kadar ziyarete kapatılmıştır." bilgisine yer verdi.

Çankırı

Çankırı'da koronavirüsle mücadele kapsamında liseli öğrenciler tarafından dezenfektan üretimi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının dezenfektan üretimi için belirlediği 38 okul arasında Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de olduğu belirtildi.

Okulda üretilen dezenfektanın il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Okulumuzda üretilen dezenfektan malzemeleriyle diğer okullarımızın dezenfeksiyon süreçleri de sürekli kontrol altında tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, il genelindeki toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezinde dezenfeksiyonu sürdürdüklerini bildirdi.

Erbaa Belediyesi ekipleri de ilçe genelindeki kamu binaları, ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.

Kaynak: AA