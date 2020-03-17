Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu Kurtuluş Parkı'ndan görüntüler Kızılay sokaklarından görüntüler Kızılay'da geçici olarak kapatılan kafe ve barların görüntüleri ANKARA - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Kurtuluş Parkı'ndan görüntüler Kızılay sokaklarından görüntüler Kızılay'da geçici olarak kapatılan kafe ve barların görüntüleri ANKARA - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda kent merkezinin yoğun olduğu Kızılay'da bulunan kafeler ve barlar kapatıldı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu