Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu
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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kızılay, Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kurtuluş Parkı'ndan görüntüler Kızılay sokaklarından görüntüler Kızılay'da geçici olarak kapatılan kafe ve barların görüntüleri ANKARA - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

17.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kurtuluş Parkı'ndan görüntüler

Kızılay sokaklarından görüntüler

Kızılay'da geçici olarak kapatılan kafe ve barların görüntüleri ANKARA - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda kent merkezinin yoğun olduğu Kızılay'da bulunan kafeler ve barlar kapatıldı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

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