Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 ildeki çalışmalar devam ediyor Tokat, Çankırı, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Tokat, Çankırı, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, il genelindeki toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Niksar, Reşadiye Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi.

Çankırı

Çankırı'da bulunan alışveriş merkezi, Kovid-19'la mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

Alışveriş merkezi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, AVM'de vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmaları için dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

AVM'nin açılış ve kapanış saatlerinde bir değişiklik yapılmadığı bildirilen açıklamada, müşterilerin sağlığı için dezenfekte işlemlerinin rutin şekilde devam edeceği vurgulandı.

Amasya

Amasya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, salgın riskine karşı kent merkezindeki camiler, kamu binaları, duraklar ve diğer ortak kullanım alanlarının düzenli biçimde dezenfekte edildiğini söyledi.

Özel kıyafet ve ekipmanlı belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Sarı, alınan tedbirler ve öneriler konusunda sosyal medyadan da bilgi verildiğini kaydetti.

Amasya Valilik binasında da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerinde Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından pazar yerlerinde esnaf ve halka eldiven ve maske dağıtılarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından da ilçe merkezi ile kapalı alanlarda dezenfekte işlemi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan pazarının kapatıldığı bildirildi.

Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.

Sinop Belediyesi ekipleri, kentte insanların yoğun olarak kullandıkları park, bahçe, pazar yerleri, meydanlar ve dolmuş duraklarında ilaçlama çalışması yaptı.

Boyabat ilçesinde ise belediye ekipleri, kuaförleri ziyaret ederek, uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Önlemler kapsamında İl Milli Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA