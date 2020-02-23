Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1)
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Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1)

Van Kapıköy Sınır Kapısı'ndan görüntü İran tarafına taksileri ile geçmek isteyen İranlı sürücülerin açıklaması Sınırda bekleyen taksiler VAN - Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

23.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:48
Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1)

Sınır Kapısı'ndan görüntü

tarafına taksileri ile geçmek isteyen İranlı sürücülerin açıklaması

Sınırda bekleyen taksiler VAN - vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1)
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