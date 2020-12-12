Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı
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Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı

12.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:53

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir gün yaşanıyor. Şehrin ana arterlerinde polis ekipleri trafiği kontrol ederken, belirli noktalarda denetim yaptı. Ekipler, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler ayrıca motorlu kuryelerin de izin belgelerine bakarak görevli olup olmadıklarını inceledi.

Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı
Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı
Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı
Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı
Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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