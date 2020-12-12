Son dakika haber: Koronavirüs tedbirleri denetimi - Beşiktaş Meydanı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir gün yaşanıyor. Şehrin ana arterlerinde polis ekipleri trafiği kontrol ederken, belirli noktalarda denetim yaptı. Ekipler, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler ayrıca motorlu kuryelerin de izin belgelerine bakarak görevli olup olmadıklarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil