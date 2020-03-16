Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel

Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ev sahipliğinde, sektör temsilcileri ile yeni tip koronavirüs "Kovid-19" tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

16.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:02
Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ev sahipliğinde, sektör temsilcileri ile yeni tip koronavirüs "Kovid-19" tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde oda ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kovid-19" tedbirlerini açıkladı. Şahin, Bakanlığın gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürüttüğünü söyledi.

Yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıplarda artış ortaya çıktığını belirten Şahin, ülkede benzeri olumsuzlukların yaşanmaması adına, Bakanlık olarak faaliyet alanlarında bulunan işletmelerde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla başlatılan bir dizi önlem paketinin ivedilikle hayata geçirileceğini anlattı.

Bu kapsamda, il ve ilçe müdürlüklerince gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin artırılması, gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanması, personelin sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması, ateşli hastalığı olanların işletmeden sağlığına kavuşana kadar uzaklaştırılması ve personelin genel hijyen kuralları açısından bilgilendirilme eğitiminin sıklaştırılmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması; üretim, dağıtım, perakende satış yerlerinde çalışanlara ve toplu tüketim yerlerinde çalışan ve müşteri kullanımına ait lavabolarda sıvı sabuna ilave olarak dezenfektan solüsyonların kullanılması; açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmemesi; sektörel bazda gıda işletmecileri için artırılmış hijyen kuralları konusunda Esnaf ve Sanatkar Odaları destekli bilgilendirme yapılarak, işyeri ziyaretleri düzenlenmesi; gıda konusunda sıkıntı yaşanmayacağı, gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı konusunda bilgilendirme yapılması konularında azami hassasiyet göstererek, geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarım."

"Şu ana kadar hiçbir şikayet ile karşılaşmadık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise dünyada yaşanan bu salgının bir an önce bitmesini dilediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Gülsoy, önceden aldıkları önlemler sayesinde dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın Türkiye'de fazla bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade etti.

Tüm tedbirleri almaları gerektiğini kaydeden Gülsoy, kendilerinin de bu kapsamda tüm üyelerine gerekli duyuruları yaptıklarını dile getirdi.

Son günlerde bu salgın yüzünden fahiş fiyatla ürün satıldığı veya reyonların boşaldığı yönünde bazı haberler olduğunu anımsatan Gülsoy, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Böyle olumsuz düşünmeye de gerek yok. Çünkü özellikle Kayseri özelinde, Ahilik kültürünü yaşayan bizim insanımız, helal haram ölçüsünü iyi bilen ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, ekmeğini helal taraftan kazanmaya çalışan tüm üyelerimizde böyle fahiş fiyattan satmaya ilişkin yaptığımız denetimlerde böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bu hassasiyeti gösteren, bu şekilde hissi davranarak insan sağlığını ön plana koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşan tüketicilerimiz varsa Ticaret Odamıza, Ticaret Borsamıza ve il müdürlüklerine şikayetlerini yapsınlar. Biz de gerekeni yaparız."

Toplantıda konuşan diğer sektör temsilcileri de gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, vatandaşlardan telaşa kapılmamalarını istedi.

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Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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