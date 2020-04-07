Koronavirüs tedbirleri (2)
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.
07.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:53
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.
Adıyaman Belediyesi kent genelindeki anonslarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlıkların bugün ziyaretçiye kapatıldığını duyurdu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri de mezarlık önünü güvenlik şeridiyle kapatarak ziyaretçilere izin vermedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyardı.
Kaynak: AA