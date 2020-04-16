Koronavirüs tedbirleri
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'te tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

16.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:45
Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'te tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, site ve apartmanları ziyaret ederek, vatandaşları sosyal izolasyon ve mesafeyle ilgili uyardı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise kapalı olması gereken iş yerlerini kontrol etti, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Bu arada, İstanbul'daki bir şantiyede çalışan ve bir çalışma arkadaşlarında koronavirüs tespit edilen Gaziantepli 27 işçi, getirildikleri memleketleri İslahiye ilçesindeki bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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