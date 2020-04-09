Koronavirüs tedbirleri Delikliçınar Yeni Cami Avludaki banklar Güvenlik şeritleri Sokaklardaki sakinlik Koronavirüs tedbirleri DENİZLİ - Denizli'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Delikliçınar Yeni Camii'nin etrafındaki banklar, güvenlik şeridiyle çevrildi.

Delikliçınar Yeni Cami

Avludaki banklar

Güvenlik şeritleri

Sokaklardaki sakinlik

Koronavirüs tedbirleri

DENİZLİ - Denizli'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Delikliçınar Yeni Camii'nin etrafındaki banklar, güvenlik şeridiyle çevrildi.

Denizli'deki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve meydanda bulunan Delikliçınar Yeni Camii'nin avlusu, zaman zaman vatandaşların uğrak mekanı oluyor. "Evde kal" çağrılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, bu bölgelerde yoğunluk oluşturuyor.

Polis ve belediye ekipleri, özellikle şehrin bu işlek noktalarında tedbirlerini sıklaştırdı. Polisler meydanda vatandaşların yoğunluk oluşturmasına izin vermezken, belediye ekipleri de caminin avlusundaki onlarca bankı güvenlik şeridiyle çevirdi.

Kaynak: AA