Koronavirüs tedbirleri
Pamukkale travertenleri Koçaçukur mevkisinde yüzen ördekler Görevlilerin ördeklere yem vermesi Boş sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
08.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
Pamukkale travertenleri
Koçaçukur mevkisinde yüzen ördekler
Görevlilerin ördeklere yem vermesi
Boş sokaklar
DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Kentte koronavirüs nedeniyle Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve çevresinin boş kaldığı görüldü.
Kaynak: AA