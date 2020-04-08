Koronavirüs tedbirleri Pamukkale travertenleri Koçaçukur mevkisinde yüzen ördekler Görevlilerin ördeklere yem vermesi Boş sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Pamukkale travertenleri

Koçaçukur mevkisinde yüzen ördekler

Görevlilerin ördeklere yem vermesi

Boş sokaklar

DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Kentte koronavirüs nedeniyle Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve çevresinin boş kaldığı görüldü.

Kaynak: AA