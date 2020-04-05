Koronavirüs tedbirleri GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri Belediye ekiplerinin caddeleri ve sokakları yıkaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Belediye ekiplerinin caddeleri ve sokakları yıkaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Suruç Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanında ve caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: AA