Koronavirüs tedbirleri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri Belediye ekiplerinin caddeleri ve sokakları yıkaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
05.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:54
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
Belediye ekiplerinin caddeleri ve sokakları yıkaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Suruç Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanında ve caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Kaynak: AA