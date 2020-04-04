Koronavirüs tedbirleri Polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktasındaki denetimlerinin havadan görüntüsü Ekiplerin kontrol noktasındaki araçları durdurması Ekiplerin gerekli kontrol ve uyarılarda bulunması Belediye ekiplerinin ana cadde ve meydanları sabunlu suyla yıkaması KilisSuriye sınırındaki Kilis'te ise...

Polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktasındaki denetimlerinin havadan görüntüsü Ekiplerin kontrol noktasındaki araçları durdurması Ekiplerin gerekli kontrol ve uyarılarda bulunması Belediye ekiplerinin ana cadde ve meydanları sabunlu suyla yıkaması Kilis Suriye sınırındaki Kilis'te ise kentin giriş ile çıkış noktalarında denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Temassız kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıyor. Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehrin ana cadde ve meydanlarını sabunlu suyla yıkadı. Kaynak: AA