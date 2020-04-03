Koronavirüs tedbirleri Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüsle ilgili bazı tedbirler alınıyor.

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüsle ilgili bazı tedbirler alınıyor.

Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına destek olabilmek için kendi imkanlarıyla dezenfekte edilip tekrar kullanılabilen yüz koruyucu siper üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük 1000'e yakın yüz koruyucu siper ürettiklerini belirterek, "Ürettiğimiz bu yüz koruyucu siperleri sekiz saat kullanıldıktan sonra tekrar dezenfekte edip kullanabiliyorsunuz. Uzun vade kullanılma özelliğine sahip bu maskeleri Bilim Kurulunun izini dahilinde yapıyoruz. Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarını koruma adına en üst düzeyde üretim yapacağız." diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi ve Kızılay Malatya Şubesi Vefa Destek Grubu ekipleri de 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyenik malzemelerin bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirebilmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan, "Evde kal" çağrısı nedeniyle Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: AA