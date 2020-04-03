Koronavirüs tedbirleri Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu hafta da camilerde cuma namazı kılınmadı.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu hafta da camilerde cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının salgın önlemleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda 3'üncü kez camilerde cuma namazı kılınmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı için kentteki cami çevrelerinde nöbet tutarken, bu hafta cuma namazı için Ulu Cami'ye hiçbir vatandaşın gelmediği gözlendi.

Çorum Belediyesi de salgınla mücadele kapsamında Nisan ayı ödemelerini tamamladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada Nisan ayı boyunca yapmaları gereken 5.5 milyon liralık ödemeyi, esnafın mağdur olmaması için 1 Nisan'da ödediklerini belirtti.

Sıkıntılı süreçte esnafın yanında olduklarını bildiren Aşgın, "Piyasayı rahatlatmak için tüm ödemelerimizi yaptık. Aylar öncesinden hazırladığımız ödeme planımızı aynen uyguluyoruz. Piyasa ödemelerimizi, ekonomik açıdan herhangi bir aksaklık olmaksızın gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan PTT Genel Müdürlüğü kararıyla Çorum'daki PTT şubeleri geçici olarak kapatıldı.

Hürriyet Meydanındaki PTT şubesinin kapısına "Yardım parası yatırılan müşterilerimizden kartı olanlar ATM'lerden işlem yapabilir. Kartı olmayanların parası cuma, cumartesi ve pazar günü evde teslim edileceğinden merkezimiz kapalıdır. Yardım alan müşterilerimizden evden çıkmamaları rica olur." notu asıldı.

Kaynak: AA