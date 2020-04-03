Koronavirüs tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
03.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:22
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Balıkesir'de şehir merkezindeki Ali Hikmetpaşa Meydanı, Zağnos Paşa Camisi çevresinde yoğunluğun her zamankinden çok daha az olduğu görüldü.
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Kaynak: AA