Koronavirüs tedbirleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Balıkesir'de şehir merkezindeki Ali Hikmetpaşa Meydanı, Zağnos Paşa Camisi çevresinde yoğunluğun her zamankinden çok daha az olduğu görüldü.

Kaynak: AA