Koronavirüs tedbirleri
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
30.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:20
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirler arası seyahat kısıtlaması" kararının ardından şehir dışına çıkmak isteyenler, otogardaki "Seyhat İzin Kurulu"na başvurdu.
Kurul üyeleri ve otogar yetkilileri şehir dışına çıkmak isteyenlere şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Müracaatları inceleyen Seyahat İzin Kurulu, gerekli şartları taşıyanlara izin verdi.
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Kaynak: AA