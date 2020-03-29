Koronavirüs tedbirleri Trafik polislerinin kent çıkışında araçları durdurması Ekiplerin sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmesi Polislerin çocukların ateşlerini ölçmesi Uygulama noktasında nöbet tutan görevliler - Kilis Suriye sınırındaki Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş...

Trafik polislerinin kent çıkışında araçları durdurması

Ekiplerin sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmesi

Polislerin çocukların ateşlerini ölçmesi

Uygulama noktasında nöbet tutan görevliler - Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Kilis Valiliği, uygulamalar sırasında rahatsızlığı tespit edilen kişinin, 14 gün süreyle karantinaya alınacağını bildirdi.

Öte yandan Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de koronavirüsle mücadele kapsamında, şehrin ana caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nı sabunlu su ile yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA