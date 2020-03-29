Koronavirüs tedbirleri
Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesi de yeni tip koronavirüs salgınınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmalarını sürdürüyor.
29.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:44
Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesi de yeni tip koronavirüs salgınınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, son olarak Küçük Sanayi Sitesi ve Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi bölgelerinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Hijyen seferberliği kapsamında düzenli aralıklarla yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA