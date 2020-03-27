Koronavirüs tedbirleri KİLİS İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin ellerindeki harflerle "Evde kal Kilis" yazısı oluşturması ŞANLIURFA Koruyucu maske üretimi yapılması - KilisKilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlara hayati olmadıkça...

KİLİS

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin ellerindeki harflerle "Evde kal Kilis" yazısı oluşturması

ŞANLIURFA

Koruyucu maske üretimi yapılması - Kilis

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlara hayati olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Anonslar sırasında trafik polislerinden oluşan bir grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, ellerindeki harflerle "Evde kal Kilis" yazısı oluşturdu.

Ekipler, ayrıca polis araçlarının üzerine yerleştirilen led ekranlardan "#EvdeKal", "#EvdeKalKilis" ve "#EvdeSağlıkVar" gibi sloganlar yayınladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerler, kentin birçok noktasında dezenfeksiyon yapan personelin kullanımı için günlük 5 bin maske üretimine başladı.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, ortağı olduğu teknokentte 4 yeni 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için günlük 200 yüz siperliği üretimi de yapılıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kargo, mektup dağıtımı yapanların, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerin müşteriyle temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına karar verdi.

Bu arada, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, tüm üyelerin aidat borçlarının faiz veya gecikme zammı olmaksızın ekime kadar ertelendiğini bildirdi.

Kaynak: AA