Koronavirüs tedbirleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürdürülüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri ile İslahiye-Nurdağı karayolu ve İslahiye-Hassa Karayolu'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimde araç içerisindeki vatandaşların vücut ısıları ölçtü.

Sağlık görevlilerinin yüksek ateş tespit ettiği hastaları önce uygulama noktasında kurulan çadırda beklemeye alıyor, ardından tekrar yapılan ölçümde ateşi normal olanları yolculuklarına devam ettirirken yüksek ateş tespit edilen yolcular ise 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

65 Yaş ve üzeri kimsenin bulunup bulunmadığına da dikkat eden ekipler, araçlarda seyahat edenlerin sayısını ve yolcular arasındaki güvenli mesafe noktalarını denetlerken, otobüs şoförlerine de hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulund

Kaynak: AA