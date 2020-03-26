Koronavirüs tedbirleri
Ekmeklerin poşetlenmesinden görüntü Fırın sahibi Ahmet Şahin röportajı KARABÜK - Safranbolu ilçesindeki bir fırında el değmeden üretilen ekmekleri otomatik poşetleyen sistem geliştirildi.
26.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:17
Ekmeklerin poşetlenmesinden görüntü
Fırın sahibi Ahmet Şahin röportajı KARABÜK - Safranbolu ilçesindeki bir fırında el değmeden üretilen ekmekleri otomatik poşetleyen sistem geliştirildi.
Fırın sahibi Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.
Kaynak: AA