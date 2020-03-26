Koronavirüs tedbirleri Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı Zabıtanın bakkala broşür vermesi Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın...

Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı Zabıtanın bakkala broşür vermesi Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın konuşması Esnaf ve vatandaşa broşür verip bilgilendirme yapılması Sokaktaki mahalle sakinine broşür verip bilgilendirme yapılması Midyat'ta koronavirüs tedbirleri MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Acırlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Şenköy ve Yolbaşı kırsal mahallelerine giden kırsal ekipler Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilgilendirmede bulundu. Mahalle sakinlerine kalabalık ortamlardan uzak kalmaları ve evden çıkmamaları konusunda ikaz eden zabıta daha sonra broşür dağıttı. Kaynak: AA