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Zabıta, Güncel

Koronavirüs tedbirleri

Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı Zabıtanın bakkala broşür vermesi Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın...

26.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:25
Koronavirüs tedbirleri

Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri

Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı

Zabıtanın bakkala broşür vermesi

Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi

Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması

Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın konuşması

Esnaf ve vatandaşa broşür verip bilgilendirme yapılması

Sokaktaki mahalle sakinine broşür verip bilgilendirme yapılması

Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Acırlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Şenköy ve Yolbaşı kırsal mahallelerine giden kırsal ekipler Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilgilendirmede bulundu.

Mahalle sakinlerine kalabalık ortamlardan uzak kalmaları ve evden çıkmamaları konusunda ikaz eden zabıta daha sonra broşür dağıttı.

Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri

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