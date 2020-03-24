Koronavirüs tedbirleri Araçların durdurulması Araç içindekilerin ateşinin ölçülmesi - KarabükKarabük'ün giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarında, kente gelen ve kentten ayrılanların ateşleri ölçülüyor.

Araçların durdurulması

Araç içindekilerin ateşinin ölçülmesi - Karabük

Karabük'ün giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarında, kente gelen ve kentten ayrılanların ateşleri ölçülüyor.

Polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu denetimlerde, ayrıca ikametlerinden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da uyarılarak evlerine gitmeleri istendi.

Uygulamadan memnun olan vatandaşların, ölçümün ardından sağlık yetkililerine ateşlerinin kaç derece olduğunu sordukları görüldü.

Bu arada, İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik Karabük'te de denetimlere başlandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüsleri ile dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bartın

Bartın'ın giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol merkezlerinde, sürücü ve yanındaki yolcuların ateşleri ölçüldü, uyarılarda bulunuldu ve virüs hakkında bilgi verildi.

Kentin üç farklı noktasında oluşturulan kontrol merkezlerindeki uygulamada, polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu denetimlerde, il dışından gelen araçlar durduruldu, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.

Öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığı sorulan sürücü ve yolcuların, 14 gün içerisinde kendisi veya yakınlarının yurt dışı öyküsünün olup olmadığı sorgulandı.

Kaynak: AA