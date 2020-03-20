Koronavirüs tedbirleri
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Koronavirüs tedbirleri

Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

20.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:12

Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını, KO-MEK kurslarında üretim yaparak karşılayacaklarını vurgulayan Büyükakın, "Sağlık çalışanlarımızı koronavirüsle mücadele sona erdiğinde Diriliş 1-2, Darıca Hüma Hatun ve Kandıra Gençlik Kamplarımızda misafir edeceğiz. Koronavirüs ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımızın enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlarda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşlara 3 ay boyunca ekonomik destek sağlamak için su fiyatlarındaki artışı geri aldı ve vatandaşların temizliklerinde düzenli ve kesintisiz suyu kullanmaları için borcu bulunan abonelerin sularının kesilmemesi kararı verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde sokak hayvanlarının sağlık hizmeti devam ediyor.

Salgın nedeniyle geçici bakımevlerini ziyaretlere kapatan belediye, sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına da ara verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda otobüs ve tramvaylarını düzenli olarak temizleyen UlaşımPark, Akçaray tramvay istasyonlarına da el dezenfektanı yerleştirdi. Toplam 16 istasyona yerleştirilen dezenfektan cihazları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan, İzmit Belediyesi tarafından kurulan Psiko-Sosyal Destek Hattı, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla virüs stresine karşı vatandaşlara destek verecek.

Virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerini de göz önünde bulunduran İzmit Belediyesi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadroyla vatandaşa koronavirüs stresiyle baş etme yöntemlerini anlatacak.

Karabük

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ekmek satışının yapıldığı fırınlarda ve marketlerde hijyen denetimi yaptı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, yaptığı açıklamada, tezgahtan satış yapan üreticileri ve market çalışanlarını uyardıklarını söyledi.

Çalışanlara maskesiz ve eldivensiz ekmek satmamalarını, müşterileri ise ekmeği elleriyle seçmemeleri konusunda uyaran Köse, reyonlara konuyla ilgili uyarı yazıları astırdıklarını kaydetti.

Köse, vatandaşlardan ambalajlı ürünleri tercih etmelerini talep etti.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik ve Karabük Belediyesi ekipleriyle genelindeki eczanelerde hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

Öte yandan, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Bolu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünyanın, artık "çağımızın vebası" olarak adlandırılan bir virüsle karşı karşıya olduğuna işaret eden Özcan, "Bu virüs, tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılma eyleminde. Biz de ülke olarak gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Amacımız bu virüsün yayılmasını engellemek. Bu noktada duyarlılık gösteren Bolulu vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ben belediye başkanı olarak şehrin muhtelif noktalarını sürekli dolaşıyorum. Zorunlu kalmadıkça hiçbir vatandaşımızın keyfi olarak evinden çıkmadığını görüyorum." diye konuştu.

Bolu'da yapılan testlerin tamamının negatif olduğunu da söyleyen Özcan, "Şu ana kadar Bolu'da bu hastalığa rastlandığına dair herhangi bir bulgu elimizde mevcut değil." dedi.

Özcan, 10 araç ve yaklaşık 50 personelle kentteki bütün camileri, çöp alanlarını, kamusal alanları dezenfekte etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada da ise koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında pazar yerinde çalışanlara eldiven ve el dezenfektanı dağıtıldığı belirtildi.

Bartın

Bartın Belediyesi tarafından Elmalık Yaşam Merkezi'nde Toplu Taşıma Araçları Dezenfekte Merkezi oluşturdu.

Toplu taşıma hizmeti veren M ve H plakalı araçlar her sefer sonrası dezenfekte ediliyor.

Belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı medikal, ilgili iş yerleri ve maketlerde fiyat ve ürün denetimi gerçekleştirilirken lokanta, fırın ve imalathanelerde hijyen denetimleri de sürdürülüyor.

Cuma günlerinde kurulan Kapalı Pazar Yeri'nde de vatandaşların pazar alışverişlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi amacıyla ruhsatlı dezenfektan maddeler kullanılarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde ilk olarak Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve Bartın Belediyesi İnkumu Özel Halk Otobüsleri dezenfektesi ile başlattıkları tedbir çalışmalarını artırarak, devam ettirdiklerini söyledi.

Bartın Üniversitesinde de bilgilendirme ve alınan önlemlerin dışında saha faaliyetleriyle de dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları sürüyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordinasyonunda tüm birimlerle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldıklarını, akademik, idari personel ve öğrencilerin oluşturduğu Bartın Üniversitesi ailesini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri

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