Koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs tedbirleri - Haberler
Güncel

Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

20.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:22
Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ruhsatlı hayvan pazarı, oluşan insan yoğunluğundan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak üzere üzere ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Vatandaşların pazarlar dışından toplanarak hayvan alım satımı yapmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılması da kararlaştırıldı.

İl genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin yol kontrollerini sıklaştırmasına karar verildi.

Ayrıca Ticaret Borsası Mezat Salonu'nun kapatılarak alışverişlerin iş yerlerinden bireysel olarak sürdürülmesi uygun görüldü.

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre oto pazarlarının da faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bu arada, 25 Aralık Devlet Hastanesi ameliyathane çalışanları da çektikleri videoda Antep ağzıyla vatandaşlara seslenerek evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye otobüsü ve otoparkları sağlık çalışanlarına ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

Merkez Oğuzeli Belediyesi ise İçişleri Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediyeye ait iş yerlerinin kiracılarından 2 ay kira ücreti almayacağını belirtti.

Cenaze 2 adım mesafeyle kılındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tekvando antrenörü ve hakemi Hamit Türkmen için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi toplanan vatandaşlara hitap eden cami imamı, salgın nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda iki adım aralıklı durarak cenaze namazının kılınması uyarısında bulundu.

Türkmen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da koronavirüs kapsamında alınan tedbirler artırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen alanların kapalı tutulması kararının açıklanmasının ardından Şanlıurfa'da birçok işletme tatile girdi.

Taziye evleri, oyun salonları, yüzme havuzları, kütüphaneler ve benzeri umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması kararıyla birlikte kentin tarihi ve turistik mekanlarındaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı.

Günün her saatinde büyük bir insan trafiğinin yaşandığı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve çevresi, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra tarihindeki en sakin günlerini yaşamaya başladı.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan uyarıcı afişler, açık alan reklam panoları ile kurum ve kuruluşların binalarına asıldı.

Halkın yoğun şekilde girip çıktığı kamu binaları ile özel sektöre ait birçok iş yerine de dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Okulların tatil edilmesiyle ulaşımda da büyük rahatlığın gözlendiği kentte vatandaşlar, işe gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak dışında sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da yaptığı açıklamada, belediye olarak paniğe kapılmadan alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Ekiplerin toplu taşıma araçları, duraklar, otogar gibi risk teşkil edecek toplu yaşam alanlarını sık sık dezenfekte ettiğini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Ayrıca, billboardlardan, toplu taşıma araçlarımızdaki ekranlardan, belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve el ilanları ile halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Zabıtamız, ilgili kurumlardaki teknik personellerle çeşitli iş yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri yapıyor. Toplu buluşma alanlarından olan taziye evlerimizi ve Hayvan Pazarı'nı geçici süreliğine hizmete kapattık."

Belediyenin tahsilat veznelerine yapılabilecek her türlü ödeme işlemlerini belediyenin web sitesinden online olarak kabul etmeye başladıklarını dile getiren Kılınç, "Nikahları törensiz ve iki şahitle yapma kararı aldık. Bunların yanında borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan 2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını aldık. Yine evlerine yemek götürdüğümüz ve risk grubunda oldukları için evlerinden dışarı çıkmamaları tavsiye edilen kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için personellerimizi görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Adıyaman Belediyesi, merkezi hoparlör sisteminden yapılan anonslarla tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Kahramanmaraş

Göksun Belediyesi de ilçe genelinde yaptığı çalışma ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.

Koronavirüse karşı önlemler kapsamında belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı, dolmuş durağı, bankamatik, otobüs terminali ve otobüs ile minibüslerde temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Muhtardan koronavirüs önlemi! Köyün girişine bu afişi astı Haberler
Muhtardan koronavirüs önlemi! Köyün girişine bu afişi astı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi Haberler
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Elazığ'da 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Guido Senia Rita Wilson Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:23:49. #1.15#
title