Koronavirüs tedbirleri Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda kentteki PTT, bankalar, havalimanı, şehir mezarlığı, Büyükşehir Belediyesi engelli araçları, otobüsler, askerlik şubeleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Müdürlüğü, 112 Acil, karakollar, ibadethaneler, Defterdarlık, tren garı gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla araçları dezenfekte ediliyor.

Ekipler ayrıca parklar, üst geçitler, üst geçitlerde bulunan engelli asansörleri, Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal tesisler, MASKİ Genel Müdürlüğü, MAŞTİ gibi birçok yerin de dezenfekte çalışmalarını yaptı.

Ekipler, koronavirüs tehdidine karşı kentteki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA