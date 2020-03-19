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Koronavirüs tedbirleri

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

19.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:10
Koronavirüs tedbirleri

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam'ın başkanlığında toplanarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında Malatya Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatılması ve bölgenin düzenli olarak dezenfekte edilmesini kararlaştırdı.

Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan da yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından birçok tedbire başvurulduğunu belirtti.

Sürecin devam ettiğini aktaran Karaaslan, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanının anlık takip yaparak, edindiği bilgileri vatandaşlarla paylaşması ve halkımızı doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi, yönlendirmesi vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmesi adına önemli bir gelişme olmuştur. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir kez daha görüldü ki, sağlık çalışanları yüksek risk altındadır. Bu nedenle başta hastayla ilk teması sağlayan Aile Sağlığı Merkezleri ve acil birimleri olmak üzere tüm sağlık personelinin dezenfektan, maske vb. ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır. İlerleyen süreçte, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ciddi manada moral ve motivasyona ihtiyaçları olacağı görülmektedir."

Karaaslan, koronavirüsle mücadelenin yalnızca Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının gayretiyle sonuç alınabilecek bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Mücadelenin devletin bütün kurumlarının yanı sıra özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla yürütülmesi çok önemlidir. Bu nedenle yataklı sağlık kurumlarındaki ziyaretçi kısıtlanması, kişisel hijyen kuralları, sağlık kurumlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi, yurt dışı seyahat sonrası karantina uygulamaları tavizsiz uygulanmalıdır. Malatya Tabip Odası olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde devletimiz ve milletimizin yanında olduğumuzu hatırlatarak, güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla paniğe kapılmadan bu süreci ülkemizin diğer ülkelerden daha az bir etkilenimle atlatacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eczaneleri dezenfekte etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında eczaneleri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, halkın bugünlerde en çok ziyaret ettiği noktalar arasında ilk sırada bulunan eczanelere yönelik ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Eczanelerde alışveriş sırasında herhangi bir enfeksiyona maruz kalınmaması için tüm eczaneler dezenfekte edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye ekiplerinin koronavirüse karşı gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirterek, şehrin sağlıklı ortamının koruması adına vatandaşın da duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Gaziantep'in Nizip Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında Nizip Kapalı ve Açık Cezaevinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kamu ya da özel fark etmeksizin tüm kurum ve kuruluşları, tesis ve parkları aralıksız dezenfekte ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da kuaförler dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen kuaförleri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde de dezenfeksiyon çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

İbadethane ve eğitim alanlarında başlayan çalışmalar diğer sektörlerde de devam ediyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş'ta cadde ve meydanlar dezenfekte edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, kendin ana arterlerinden Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Yeni Hükümet Caddesi, Demokrasi Meydanı, Atatürk Meydanı, Müftülük Meydanı gibi bölgelerinde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Ekiplerin gece saatlerinde çalışarak, insan sağlığına zararlı olmayan kimyasal bileşenlerle dezenfekte yaptığı belirtildi.

Bu arada, Onikişubat Belediyesi de Sosyal Etkinlik Merkezleri ve Bilgi Kültür Evleri'nde verdiği üniversite hazırlık kurslarında online ders uygulamasını hayata geçirme kararı aldı.

Bu doğrultuda öğretmenler dersleri 23 Mart'tan itibaren belediye web sitesi ve Youtube kanalı ile sosyal medya hesapları üzerinden vermeye başlayacak.

Kaynak: AA

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