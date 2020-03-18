Koronavirüs tedbirleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Gaziantep Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, koronavirüsle etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Bu kapsamda bugün saat 18.00 itibarı ile pastane, tatlıcı, künefeci gibi umuma açık istirahat yerlerinin oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve bu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanmasına karar verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yazılı açıklamasında, ağırlıklı kırsal 60 mahalleye irtibat büroları ve gıda bankaları aracılığıyla yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtacaklarını belirtti.

Tedbirin önemine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin gereği olarak bütün evlerimize kentimize özgü zeytinyağından yapılmış yeşil sabunumuzu dağıtacağız. Bunun yanı sıra sağlıkçılarımızdan dezenfekte esnasında en önemli maddeler arasında yer alan maddenin çamaşır suyu olduğunu öğrendik. O nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak hem yeşil sabunumuzu hem de çamaşır suyunu kent genelinde dağıtmaya başlıyoruz."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye teşkilatı, dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen ilaçlama çalışmalarında itfaiye personelleri tarafından kullanılan oda, lokal, salon, spor alanı gibi alanların yanı sıra teçhizatlar da dezenfekte edildi. İtfaiye merkez binası başta olmak üzere tüm istasyonlarda bulunan araç gereçlerde de ilaçlama yapıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde ise tedbirler kapsamında akademik ve idari birimler ile bütün ortak kullanım alanlarında günlük temizlik faaliyetleri yapılıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de bölgede bulunan çöp konteynırları, yer altı çöp konteynır sistemlerini, parklarda bulunan çocuk oyun guruplarını ve araç gereçlerini yıkayarak dezenfekte etti.

Türkoğlu Belediyesinde kurulan özel ekipler ise kamu kurumlarında, camilerde, çocuk parklarında, millet meydanında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda son olarak ise Kahramanmaraş - Türkoğlu seferleri yapan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulüp binasında önlemler kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binadaki oda, spor salonu, bahçe ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, yayaların yoğun kullandığı bölgelerde hijyen çalışması yaptı.

Ekipler, salgından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan birçok sosyal tesisin dezenfeksiyon işlemini yaparken, öte yandan gelen talepler doğrultusunda ilçede bulunan tüm resmi kurumların dezenfekte işlemi yapılıyor.

Karaköprü Belediyesi ise ilçedeki semt pazarı esnafına koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıttı, halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğünce umreden dönenlere yönelik sağlık taramasına devam edildi.

Kaynak: AA