Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlara "hapis cezası" uyarısı Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişilere idari para veya hapis cezası verilebileceği uyarısı yapıldı.

Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişilere idari para veya hapis cezası verilebileceği uyarısı yapıldı. Kaynak: Dunya.com