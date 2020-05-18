Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?

Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde yapay zeka teknolojisi konuşulmaya başlandı.

Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?
18.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:46

Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde yapay zeka teknolojisi konuşulmaya başlandı. Yapay zekanın ülke sınırları içerisinde kullanılmak kaydıyla başarılı olacağına dikkat çeken Dr. Şebnem Özdemir, "Yapay zekaya bir problem verdiğimizde o ülkedeki verilerden yola çıkarak çözüm üretir. Yani Çin'den transfer edilen yapay zeka uygulaması İtalya'daki hastalar için maalesef yeterli sonuçları üretemeyebilir" dedi.

Yapay zeka teknolojisi hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlandı. Sağlık da yapay zekanın çözüm arayacağı alanların başında geliyor. Aralık ayından bu yana dünya gündemini derinden etkileyen koronavirüsün tanı ve tedavisinde yapay zeka teknolojinin sunacağı çözümler konuşuluyor. Pandemi sürecinde yapay zeka teknolojisinin önemli bir yardımcı olduğunun altını çizen İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir, "Yapay zekanın veriden öğrendiğini unutmazsak ve pek çok teknolojiyi kullandığımızı varsayarsak bu noktada biraz dikkatli olmamız gerektiğini tavsiye ederim. Elimizdeki yapay zekanın ciddi bazı sınırlılıkları var. Yapay dar zekaya sahip olduğumuz için yani veriden beslenen yapay zeka ile süreci yürütmeye çalıştığımız için her şeyden önce verinin doğru ve kaliteli olması gerekir" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS AYDA İKİ KEZ MUTASYONA UĞRUYOR"Çin'deki ya da Uzak Doğu'daki yapay zekanın hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılmasının yalnızca o ülkeler için yeterli olacağını hatırlatan Dr. Şebnem Özdemir, şu değerlendirmede bulundu: "O ülkenin sınırları içerisindeki hastanelerdeki vakalardan toplanan verilerden öğrenen bir yapay zekadan bahsediyoruz. Bu yapay zekayı İtalya'ya transfer edersek ne olur? 1 Nisan'da Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nün düzenlediği konferansta çok net olarak yapay zekanın merkeze değil problemin merkeze alınması gerektiğini ve ne yazık ki koronavirüsün ayda 2 defa mutasyona uğrağı ifade edildi. Bu durumda Çin'den transfer edilen yapay zeka uygulaması İtalya'daki hastaların (mutasyon anlamında) nerelere ulaştığını öğrenmeden maalesef yeterli sonuçları üretemeyebilir. Çünkü elimizdeki yapay zekaya bir problem verdiğimizde probleme ilişkin topladığımız verinin göstermiş olduğu ölçüde çözüm üretebilme kapasitesine sahip. Eldeki veriyle sınırlı olduğu için bu anlamda verisini doğru toplayan, işleyen ülkelerin teşhis ve tanıda kendileri için faydalı sonuçlar üretebileceğini söyleyebiliriz. Bu ülkelerin geliştirdiği yapay zeka uygulamalarının diğer ülkelerde başarılı sonuçlar üretip üretemeyeceğini de bilemeyiz. Çünkü her şeyden önce yapay zekanın o ülkedeki yeni verilerden yeni durumlardan yeniden öğrenmesi gerekir."ÜLKENİN POLİTİKASI VE İNSANLARIN ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT2019'da İngiltere'de yaşanan bir süreci paylaşan Dr. Şebnem Özdemir, "Göğüs kanserinin teşhisinde Amerika'da gerçekleştirilen yapay zeka İngiltere'ye getirildiğinde başarılı sonuçlar vermedi. Bunun ana nedeni ise göğüs kanserinin Amerika'da ortaya çıkış biçimi, parametreleri, kültürel değişkenlerden kaynaklı olarak yapay zekanın öğrenme biçimiydi. Kaggle tarafından paylaşılan verilere göre, bir ülkede koronavirüse ait süreçlerde en önemli kriter, ilk vakanın ortaya çıktığı günden sonraki gün sayısı. İkinci önemli kriter ülkenin politikası ve o ülkedeki sosyal kültürel davranışlar, insanların alışkanlıkları. Dolayısıyla siz Uzak Doğu'daki veri setinden öğrenmiş olan yapay zekayı Avrupa'da kurgulamaya çalışırsanız çok da sağlıklı bir sonuç alamayabilirsiniz" ifadelerini kullandı."SARS VE KORONA DİKKATLİCE İNCELENMELİ"Yapay zekanın hastalığın teşhisinde de etkili olacağının altını çizen Dr. Özdemir, "Tedavi süreçlerinde aşı geliştirilmesi konusunda pek çok şirketin bazı iddiaları oldu. Ancak henüz piyasaya çıkmış bir aşı söz konusu değil. Piyasada yapay zeka ile ilgili çare olacak yönündeki iddialı uygulamalarının hangi kümeden öğrenecek ve nasıl bir tedavi üretecek, mimarisi nasıldır sorularına cevap verebilir olması lazım. Eğer biz dünyadaki virüslerin mutasyonları üzerinden öğrenen ve bu virüsleri tedavi etme biçimlerimizi öğrenen bir tedavi uygulamasından bahsediyorsak SARS ve korona ailesinin dikkatli biçimde incelenmesi gerekiyor.KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞIRKEN ÖNLEM ALINSon olarak güvenlik uyarısında bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı  Dr. Şebnem Özdemir, "Yapay zeka hastalığın teşhis ve tedavisinde belli ülke sınırları içerisinde kullanılmak kaydıyla verimli sonuçlar üretir. Özellikle tedaviyi düşündüğümüzde, kimyasallar farklı ülkelerde farklı amaçlarla kullanılıyor olmasına rağmen eğer o kimyasalların vücut ve bağışıklık sistemi üzerindeki belirtilerine dair doğru veriler toplanmışsa, bu veriler üzerinden yapay zeka koronanın nasıl engelleneceğini, nasıl bir yol izlediğini bizlere söyleyebilir. Son olarak pandemi süreci bir gün sona erecek, bunu unutmayalım. Ancak bizler aplikasyonlarla toplanan kişisel verilerimiz nedeniyle corona sonrasında bazı durumlarda zor durumda kalacağız. Mahremimizin bu kadar başka şirketler tarafından bilinmesini istemiyorsak lütfen uygulamaların bizlerden ne tür veriler topladığına dikkat edelim" uyarısında bulundu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Michael Jackson
Spor Neymar Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:46:53. #1.14#
title