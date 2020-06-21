Koronavirüs Tedavisinde Nano Sünger Tekniği! Bilim Dünyası Umutlandı
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Koronavirüs Tedavisinde Nano Sünger Tekniği! Bilim Dünyası Umutlandı

Bütün dünyada testleri devam eden koronavirüs tedavisinde nano sünger tekniği geliştiriliyor.

Koronavirüs Tedavisinde Nano Sünger Tekniği! Bilim Dünyası Umutlandı
21.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:43

Bütün dünyada testleri devam eden koronavirüs tedavisinde nano sünger tekniği geliştiriliyor. Özellikle de vücudu virüsten büyük zarar gören kişiler bu yöntemi tercih ediyor. Dilerseniz lafı uzatmadan hızlıca bu tekniğin detaylarına geçelim.

İnsanlığın en büyük tehditleri içerisinde yer alan koronavirüs salgını ne yazık ki henüz kontrol altına alınmadı. Üstelik kontrol altına alınmayı bırakın yayılması bile durdurulamadı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda, virüsün hiç olmadığı kadar hızlı yayıldığı söylendi. Ancak her zaman kötü haberler gelmiyor. Bu sefer yeni bir tedavi tekniği geliştirildi.

Koronavirüs tedavisinde nano sünger tekniği henüz test aşamasında

Kısa bir süre önce İngiliz bilim insanları steroid bazlı bir ilacın geliştirildiğini söylemişti. Bugün ise Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar nano süngerler geliştirdiklerini açıkladı. Peki nedir bu nano sünger ve hastalığın tedavi edilmesinde nasıl bir etki yaratıyor?

Öncelikle bu ismin rastgele verilmediğini söyleyelim. Gerçekten de tedavi yöntemi adeta sünger gibi çalışıyor. Nüfuz ettiği organlarda temizlik yapan ve virüsleri yok ettiği söylenen bu tedavi yöntemi, daha şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Araştırma ekibinden Anna Honko, "gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu bu nedenle ilk etapta şüpheliydim. Ama laboratuvardaki ilk sonuçlar şaşırtıcı derecede gerçekti" ifadelerine yer verdi. Araştırma ekibinden yapılan açıklamalara baktığınızda bunun aslında normal şartlarda pek mümkün olmayan bir tedavi olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdilerde kanser tedavisinde de yine hasarlı bölgeye yönelik tedaviler yapılıyor. Bu tedavi tekniği yine benzer bir amaç taşıyor. Sizce nano sünger teknolojisi koronavirüs tedavisi için umut olabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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