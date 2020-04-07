Koronavirüs Tedavisinde Kullanılmak Üzere İlk Plazma Bağışı Alındı
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Koronavirüs, Kızılay, Kınık, Teknoloji

Koronavirüs Tedavisinde Kullanılmak Üzere İlk Plazma Bağışı Alındı

Türk Kızılay, bugün gerçekleştirdiği canlı yayında Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere karşı antikor içeren ilk plazma bağışını aldı.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:51
Koronavirüs Tedavisinde Kullanılmak Üzere İlk Plazma Bağışı Alındı

Türk Kızılay, bugün gerçekleştirdiği canlı yayında Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere karşı antikor içeren ilk plazma bağışını aldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan karşı antikor içeren ilk plazma bağışı yapıldı. Koronavirüsü atlatmış olan Dr. Kürşat Reşat Demir'den Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde plazma alındı.

Kınık'ın açıklamasına göre, koronavirüsü yenmeyi başaran hastalardan iyileştikten 14 gün sonra en geç üç hafta içerisinde plazma alma işlemi başlatılıyor. Bağış yapanlardan birer hafta arayla üç kez plazma alınıyor. Bir hasta 6 insana şifa oluyor. İmmün plazma tedavisi için günlük olarak 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını belirten Kınık, tedavinin üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini de belirtti. Kınık, ayrıca İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 ilde 13 bağış noktası oluşturduklarını söyledi.

CANLI | #COVID19 tedavisinde kullanılmak üzere karşı antikor içeren ilk plazma bağışını alıyoruz. ?? https://t.co/RyJx2kdygy

— T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) April 7, 2020

Canlı yayında Türk Kızılay'ının bu zorlu günlerde kan ihtiyacının devam ettiği, kan stoklarının azaldığı, günlük kan bağışlarının yarının altına düştüğü de paylaşıldı.

Kaynak: Tamindir

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