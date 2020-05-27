"Koronavirüs tedavisinde D vitamini dikkate alınsın" önerisi
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"Koronavirüs tedavisinde D vitamini dikkate alınsın" önerisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Hatice Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde D vitaminin dikkate alınmasını önerdi.

27.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:35

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Hatice Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde D vitaminin dikkate alınmasını önerdi.

Aygün, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır D vitamini üzerine ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Son zamanlarda yaptıkları deneysel çalışmalarda D vitamininin kanser dahil birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri olduğunu gördüklerini dile getiren Aygün, "Bununla ilgili birkaç mekanizma belirledik. Konuyu Sağlık Bakanlığına CİMER aracılığıyla ilettim. Sonra da Almanya'da önemli bir dergiye gönderdim. Dergi konuyu acilen Dünya Sağlık Örgütüne bildirdi. İtalya ve Filipinler gibi ülkelerde D vitamini kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili iki çalışmamız yayına kabul edilmiş durumda." dedi.

D vitamini üzerine çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Aygün, şöyle devam etti:

"Çocuklar, gençler ve kadınlarda ACE2 fazla, oysa erkeklerde ve yaşlılarda az. Bu nedenle özellikle yaşlı erkekler koronavirüsten daha fazla etkileniyor. Zaten D vitamini eksikliği olan koronavirüslü hastalarda ölüm oranının yüksek, D vitamini takviyesi alan hastalarda ise azaldığı görülmüştür. D vitamininin ACE2 miktarını doğrudan artırıcı etkisi var. Ayrıca D vitamininin vücuttaki en az iki savunma bileşiğinin miktarını artırdığını biliyoruz. Bu nedenle koronavirüs tedavisinde D vitamini takviyesi mutlaka dikkate alınmalıdır. Bugün dünyadaki koronavirüs tedavisinde ACE2 reseptör miktarı dikkate alınmıyor. Hatta koronavirüsün akciğerdeki ACE2 reseptörü ile tutunduğu için ilk bakışta sanki ACE2'nin fazla olmasının koronavirüse yakalanma olasılığını artırdığı gibi bir algı oluştu. Son zamanlarda tansiyon ilaçlarının ACE2'yi artırdığı için kullanılıp kullanılmaması bile bir tartışma konusu olmuştu. Bence tansiyon hastaları ilaçlarına devam etmeliler."

Herkesin D vitaminini alması tavsiyesinde bulunan Aygün, şunları kaydetti:

"D vitamininin ayrıca tüberküloz, mevsimsel grip gibi bulaşıcı hastalıklarda ve kanserde de faydalı olduğu gösterilmiştir. D vitamini eksikliği yaşlılarda daha yüksektir. D vitamini güneş yoluyla derimizde sentezlenebilir ve besinlerle de alınabilir. Ne var ki çoğu insanda yeterli seviye sürdürülemiyor ve takviyeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu takviyelerin doktor kontrolünde olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Çünkü yüksek D vitamini seviyelerinin ciddi zararları bulunuyor. Koronavirüsün henüz etkin bir tedavisi yoktur. Kullanılan ilaçlar bazı hastalıklarda kullanılan ilaçlardır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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