Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Yücel taburcu oldu
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Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Yücel taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Yücel taburcu olduALANYA Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, bir süredir koronavirüs (Covid-19) teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün itibarıyla sağlıklı şekilde taburcu oldu.

28.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:35

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Yücel taburcu oldu

ALANYA Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, bir süredir koronavirüs (Covid-19) teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün itibarıyla sağlıklı şekilde taburcu oldu. Başkan Yücel, istirahatine evinde izole bir şekilde devam edecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17 Ağustos 2020 tarihinde çeşitli şikayetlerle gittiği Alanya Başkent Hastanesi'nde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedaviye alandı. Alanya Başkent Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Başkan Yücel, bugün sağlıklı şekilde taburcu oldu.

Hastane Başhekimi Müslüm Ahmet Tunçkıran, Başkan Yücel'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in 12 gün süren tedavi süreci sevenlerinin desteği ve dualarıyla sağlıklı bir şekilde geride kaldı. Sayın Başkan Yücel, bir süre daha evinde izole bir şekilde istirahat etmeye devam edecek. Başkanımıza ve sevenlerine geçmiş olsun diyor ve sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Yücel taburcu oldu

Kaynak: DHA

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