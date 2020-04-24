Koronavirüs tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
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Malatya, Sağlık, Haber

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki hasta alkışlarla evine yolcu edildi.

24.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:45
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki hasta alkışlarla evine yolcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, 64 yaşındaki M.A.D'nin 29 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakım servisine geldiği ve solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Yoğun bakım ekibince hastanın solunum cihazına bağlı takip ve tedavisinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hastamız, 14 gün boyunca solunum cihazıyla hayata tutundu. Sonrasında Kovid-19 ile olan mücadeleyi kazandı ve solunum cihazından ayrılarak kendi kendine solumaya başladı. Takiplerinde her geçen gün durumu iyileşen hastamız Pandemi Servisimize alındı ve buradaki takiplerinde durumu iyi olan hasta şifayla taburcu edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanın uzun ve zorlu bir tedavi sürecini başarılı bir şekilde atlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir bakım ve tedavi ile bu tip hastaların da kurtulabileceğini göstermesi açısından bizim için son derece önemli. Bu başarıyı gerçekleştiren ekibim başta Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Dr. Umut Sabri Kasapoğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çağaşar olmak üzere emeği geçen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Darısı diğer hastalarımıza inşallah."

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 64 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

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