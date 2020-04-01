Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti
16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti.
01.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:47
16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti.
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Kaynak: Dunya.com