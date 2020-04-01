Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti 16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti.

16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti. Kaynak: Dunya.com