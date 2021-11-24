KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENLERİNE HASTANE BAHÇESİNDE PANKARTLI KUTLAMA - Haberler
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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENLERİNE HASTANE BAHÇESİNDE PANKARTLI KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de ilkokul öğrencileri, hastane bahçesinde açtıkları pankartla koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladılar.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de ilkokul öğrencileri, hastane bahçesinde açtıkları pankartla koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladılar. Öğretmenleri, öğrencilerinin sürprizine hastanedeki odasından el sallayarak karşılık verdi.

Arnavutköy Cemal Reşit Rey İlkokulu öğretmenlerinden Adem Altıntaş geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Altıntaş'ı öğrencileri, Öğretmenler Gününde unutmadı. Hastane bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, bazı veliler ile okul Müdürü Hakan Çifçi de katıldı. Öğrenciler, Öğretmenim geçmiş olsun, öğretmenler günününüz kutlu olsun pankartı açarak, öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladı.

Tedavi gören öğretmenlerine sevgi gösterisinde bulunarak moral veren öğrenciler, cep telefonuyla görüntülü konuştukları öğretmenlerini özlediklerini dile getirdiler. Öğretmenleri, öğrencilerinin sürprizine hastanedeki odasından el sallayarak karşılık verdi.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENLERİNE HASTANE BAHÇESİNDE PANKARTLI KUTLAMA

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENLERİNE HASTANE BAHÇESİNDE PANKARTLI KUTLAMA

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENLERİNE HASTANE BAHÇESİNDE PANKARTLI KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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