Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama - Haberler
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Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

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Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

ARNAVUTKÖY'de ilkokul öğrencileri, hastane bahçesinde açtıkları pankartla koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladılar.

ARNAVUTKÖY'de ilkokul öğrencileri, hastane bahçesinde açtıkları pankartla koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladılar. Öğretmenleri, öğrencilerinin sürprizine hastanedeki odasından el sallayarak karşılık verdi.

Arnavutköy Cemal Reşit Rey İlkokulu öğretmenlerinden Adem Altıntaş geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Altıntaş'ı öğrencileri, Öğretmenler Gününde unutmadı. Hastane bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, bazı veliler ile okul Müdürü Hakan Çifçi de katıldı. Öğrenciler, "Öğretmenim geçmiş olsun, öğretmenler günününüz kutlu olsun" pankartı açarak, öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladı.Tedavi gören öğretmenlerine sevgi gösterisinde bulunarak moral veren öğrenciler, cep telefonuyla görüntülü konuştukları öğretmenlerini özlediklerini dile getirdiler. Öğretmenleri, öğrencilerinin sürprizine hastanedeki odasından el sallayarak karşılık verdi.


Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

Koronavirüs tedavisi gören öğretmenlerine hastane bahçesinde pankartlı kutlama

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