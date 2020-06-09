Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi
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Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi
09.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:55

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman, 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikte koronavirüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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