Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.
09.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:55
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.
İlçede yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman, 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikte koronavirüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek.
Kaynak: DHA