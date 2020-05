Koronavirüs tedavisi gören Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gören Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Göğüs ağrısı şikayetiyle 6 Nisan'da Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 60 yaşındaki Gider'in yoğun bakım ve immün plazma tedavisi başarıyla tamamlandı.

Gider, 25 günlük tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Başhekim Camettin Atam, hastane önünde Gider'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, çiçek verdi.

Burada açıklama yapan Gider, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gider, "Ramazan ayı herkese hayırlı olsun. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, bütün işçilerin bayramını kutluyorum. Bugün 1 Mayıs annemin ölüm yıl dönümü, o kadar tesadüf ki rahmetle anıyorum. Bir ay önce bu hastaneye 'dışarıya çıkar mıyım, çıkamaz mıyım' diye düşünerek girdim. Göğüs bölümünden girdim, göğüs bölümünden Allah'a şükür çıkıyorum. Bu sürede ölümü beklerken, doğumu hediye eden bütün sağlıkçılara teşekkür ediyorum."

Gider, immün plazma konusunda kendisine destek veren Türk Kızılay' teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu da Gider'in sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Türk hekimlerini bu zorlu süreçte gösterdikleri özveriden dolayı tebrik eden Kesimoğlu, "Bu konuda her türlü desteği verdiler. Bu yolda mücadeleden kaçınmadılar. Ülkemizin ve dünyamızın her yerinde katkısını, sevgisini, azmini, bilincini, bilgisini paylaşan her sağlık çalışanımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Cerit de Gider'in birçok hastaya umut olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki hayatınızda sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah sağlıklı şifalı ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Gider, daha sonra ambulansla evine götürüldü.

