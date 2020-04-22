Koronavirüs tedavisi gören kalp ve tansiyon hastası, alkışlarla servise alındı
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Pamukkale Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

Koronavirüs tedavisi gören kalp ve tansiyon hastası, alkışlarla servise alındı

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Mehmet Ali Gölcüklü (77) ve Yılmaz Alkan (36), yoğun bakımdan çıkıp, servise alındı.

22.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
Koronavirüs tedavisi gören kalp ve tansiyon hastası, alkışlarla servise alındı

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Mehmet Ali Gölcüklü (77) ve Yılmaz Alkan (36), yoğun bakımdan çıkıp, servise alındı. Bir ay kaldığı yoğun bakımdan çıkartılarak, alkışlar arasında normal odaya alınan Gölcüklü'nün hipertansiyon ve kalp hastası olduğu belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kronik hipertansiyon ve kalp hastası avukat Mehmet Ali Gölcüklü ile Yılmaz Alkan'ın sağlığında iyileşme yaşandı. İki hasta, doktorlar ve hemşirelerin alkışları arasında yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı.

Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, Mehmet Ali Gölcüklü'nün hipertansiyon ve kalp hastası olmasına rağmen virüsü yendiğini belirtip, "Hastamız bir aydır yoğun bakım servisimizde Covid-19 tanısı sebebiyle yatıyordu. Hastamız 77 yaşında ve aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastası. Tedavilerimize gayet güzel cevap verdi. Kendisi de bizimle birlikte iyi savaştı. Bugün kendisini göğüs hastalıkları servisine gönderiyoruz. Hastamızın hem 77 yaşında olması, hem de diğer hastalıkları itibariyle tedavimize cevap vermesi bizler ve ailesi için oldukça sevindirici oldu. Hastamızın inancı ve dirençli olması bizleri de motive etmeye yetti" dedi.PAÜ Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak ise, hasta Yılmaz Alkan'ın Covid-19 sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda olduğunu, 19 gün solunum cihazına bağlı kaldığını ifade ederek, "Enfeksiyon servisinden devralmıştık. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etti. Artık laboratuvar verileri normale döndüğü için servise naklini gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki çok kısa sürede taburcu edilip normal yaşantısına dönecektir. Tüm ekibimizle birlikte çalışarak sonunda başardık. Bu yoğun çalıştığımız zamanlarda başarı elde etmiş olmamız bizi çok mutlu ve motive ediyor" diye konuştu.'PAÜ HASTANESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR'

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de, "Hastanemizde yapılan yeni önlemlerden birisi olan dezenfeksiyon kabinlerini de hizmete alarak, koruyucu anlamda hem personelimizi hem de hastalarımıza güvenli bir şekilde tedaviye devam ediyoruz. 3 dezenfeksiyon kabini yoğun bakım ünitelerine, acil servise ve Covid-19 bakım ünitelerine kuruldu. Hastanemizde her türlü önlemi almaya devam ederek, kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden hizmet vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ederek hastanemizde tedavileri devam eden ve oldukça sevindirici sonuçlar almaya başladığımız tüm hastalara geçmiş olsun" dedi.


Kaynak: DHA

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