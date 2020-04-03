Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Sağlık

Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

03.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:39
Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 5 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu kişilerin alkışlar eşliğinde taburcu edildiği kaydedilen paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.

Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi
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