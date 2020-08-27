Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
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Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

MERSİN'de Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Turgut Erkutlu (67), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
27.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:46

MERSİN'de Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Turgut Erkutlu (67), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören iç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu önceki gün koronavirüse yenik düştü. Dr. Erkutlu'nun cenazesi, Şehir Hastanesi'nde yapılan törenin ardından Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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