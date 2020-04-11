Koronavirüs tedavisi gören çift taburcu edildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören çift, alkışlarla taburcu edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören çift, alkışlarla taburcu edildi.

Kızıltepe ilçesinde Kovid-19 tanısı konulan Süleyman (64) ve Tülay Kılıç (60) çiftinin özel hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Dahiliye uzmanı Dr. Haydar Boynukara hastaneden uğurlamadan önce çifte bazı tavsiyelerde bulundu.

Hastaların durumuyla ilgili bilgi veren Boynukara, "Çiftimiz 14 gün boyunca kendilerini izole etmeyi sürdürecek. Bu süre içinde hiçbir şekilde misafir kabul etmeyecek, bol su içecek ve bolca hareket edecekler. Herhangi bir şikayetleri durumda ise bize ulaşmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç çifti hastane personelinin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA