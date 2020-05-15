Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi KARABÜK'te, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Habip Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

KARABÜK'te, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Habip Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 27 Nisan'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Hatice ve eşi Habip Çetinkaya, koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı. Tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Çetinkaya çifti, yapılan son kontrollerin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden taburcu edildi.

Bütün dünyanın sağlık çalışanlarını alkışladığını belirten Habip Çetinkaya, "Onları biz de alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın" dedi.

Sağlık çalışanları, 'Tedbirleri bırakma, koronayı sıfırla' sloganıyla vatandaşlara dikkatli olmaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA