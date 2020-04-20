Koronavirüs tedavisi gören aynı aileden 10 kişi, alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüs, Çaldıran, Erciş, Van, Güncel

Koronavirüs tedavisi gören aynı aileden 10 kişi, alkışlarla taburcu oldu

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, Gülçınar ailesinden 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

20.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:00
Koronavirüs tedavisi gören aynı aileden 10 kişi, alkışlarla taburcu oldu

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, Gülçınar ailesinden 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Aile üyelerinden 12'si Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aile üyelerinden 10'u, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edilirken, aynı hastanede yatan 2 aile üyesi ile başka bir hastanede yatan 1 aile üyesinin, tedavileri ise devam ediyor. İstanbul'dan gelen ve ailesine virüsün bulaştığı öne sürülen baba Bahattin Gülçınar'ın ise daha önce taburcu olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Van'a seyahat eden Bahattin Gülçınar, Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında takip edilen Bahattin Gülçınar'ın, koronavirüs pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, filyasyon çalışmaları kapsamında ailenin diğer fertlerine de tarama yaptı. Yapılan testlerde aynı aileden 13 kişinin daha koronavirüs pozitif olduğu öğrenildi. Aileden 12 kişi, 9 Nisan günü Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Bahattin Gülçınar dahil 2 kişi, kentteki başka bir hastaneye yönlendirildi. Ailede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Bahattin Gülçınar, tedavisinin ardından geçen günlerde taburcu edildi. Erciş'te tedavi gören aynı aileden 10 kişi de bugün tedavilerinin ardından alkışlarla eve gönderildi. Erciş'te 2 ve Van'da 1 aile üyesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'İSTANBUL'DAN GELEN BABAMDAN BULAŞTI'Taburcu olan Adem Gülçınar, koronavirnüsün İstanbul'dan gelen babasından kendilerine bulaştığını belirterek, "11 gündür hastanede tedavi görüyoruz. Annem, babam, kardeşlerim, eşim ve çocuklarım hepimiz, aynı aileden gelip burada tedavi olduk. Hastane günlerimiz çok zor geçti. Herkes evde kalsın, evden çıkmasın. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler" dedi.'2 ÇOCUK DA POZİTİF ÇIKTI'Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 10 kişinin taburcu edildiğini söyledi. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Bu 10 hastamız da aynı aileden, akraba olan kişiler. Bunlar koronavirüs olan hastalarımızdı. Yatışlarının 11'inci gününde tedavi ettik. Aralarında biri 2, biri de 12 yaşında olan çocuklar da vardı, hepsi iyileşti. Van'da sağlık sıkıntımız yok. En iyi şekilde çalışmalarımız yapıyoruz. Tüm sağlık personelimiz özveri ile çalışıyor ve başhekim başta olmak üzere, bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.'2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Suat Altın da "Bugün aynı aileden 10 kişiyi taburcu ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu aileden 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. 12'si bizde tedavi görüyordu. Test sonuçlarının negatif gelmesi üzerine 10 kişiyi taburcu ettik, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor. Çalışan bütün sağlık personelime teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık çalışanları, koronavirüsü yenip taburcu olan 2 çocuğa da oyuncak hediye etti.

Kaynak: DHA

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