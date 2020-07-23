Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı Koronavirüse yakalanan annesinin yanında olmak için hastane duvarına tırmanan Filistinli genç, sosyal medyayı ağlattı. Sosyal medyada duygulandıran çizim! Filistinli gencin annesinin sağlık durumu nasıl? Koronavirüs dünya istatistikleri, Filistin koronavirüs tablosu son durum nedir?

HAYATINI KAYBETTİ Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada "Gününün büyük çoğunluğunu annesinin durumunu pencereden gözetleyebileceği duvarda geçirdi" dedi. Ancak geçtiğimiz Salı günü genç adamın annesi Rasma Salama hayatını kaybetti. SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN ÇİZİM Genç adamın hastane penceresinden annesini seyrederken çekilmiş yürekleri burkan görüntü Mohamad Safa tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Çizimde yine aynı camda duran gencin annesi tarafından başından okşandığı görülüyor. KORONAVİRÜS DÜNYA İSTATİSTİKLERİ FİLİSTİN KORONAVİRÜS TABLOSU Filistin'de toplam 9398 vaka bulunmaktadır. Yeni vaka belirtilmemiştir. Toplam ölüm 66'dır. Toplam iyileşen sayısı ise 1950'dir. Durumu kritik 7382 kişi bulunmaktadır.