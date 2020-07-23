Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı
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Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı

Koronavirüse yakalanan annesinin yanında olmak için hastane duvarına tırmanan Filistinli genç, sosyal medyayı ağlattı. Sosyal medyada duygulandıran çizim! Filistinli gencin annesinin sağlık durumu nasıl? Koronavirüs dünya istatistikleri, Filistin koronavirüs tablosu son durum nedir?

Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı
23.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:47

HAYATINI KAYBETTİ

Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada "Gününün büyük çoğunluğunu annesinin durumunu pencereden gözetleyebileceği duvarda geçirdi" dedi. Ancak geçtiğimiz Salı günü genç adamın annesi Rasma Salama hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı
Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı

SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN ÇİZİM

Genç adamın hastane penceresinden annesini seyrederken çekilmiş yürekleri burkan görüntü Mohamad Safa tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Çizimde yine aynı camda duran gencin annesi tarafından başından okşandığı görülüyor.

Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı

KORONAVİRÜS DÜNYA İSTATİSTİKLERİ

Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı

FİLİSTİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Filistin'de toplam 9398 vaka bulunmaktadır. Yeni vaka belirtilmemiştir. Toplam ölüm 66'dır. Toplam iyileşen sayısı ise 1950'dir. Durumu kritik 7382 kişi bulunmaktadır.

Koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için pencereye tırmanan Filistinli genç, görenleri duygulandırdı

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