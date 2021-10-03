KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'da annesi Fatma Acar ile koronavirüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da annesi Fatma Acar ile koronavirüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman'da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte koronavirüse yakalandı. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Betül Ayla'nın hastane morgundan alınan cansız bedeni, gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ayrıca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ
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Haber: KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 20 AYLIK BETÜL AYLA, YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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